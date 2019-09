Operação da Polícia Civil apreende 600 toras de madeira ilegal em Breves – PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Durante uma operação de combate a crimes ambientais realizada no último final de semana, a Polícia Civil apreendeu 600 toras de madeira de diversas espécies em uma serraria irregular, em Breves, no Marajó. Duas pessoas responsáveis pelo estabelecimento irão responder por prática de crimes ambientais. O balanço da ação foi divulgado nesta terça-feira (17).

