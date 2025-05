Operação da Polícia Civil prende dupla por tráfico e apreende veículos em Parauapebas (PA)

(Foto: Reprodução) – A ação ocorreu após o cumprimento de mandado de prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar, sequestro de veículos e bloqueio de contas em redes sociais.

Uma operação da Polícia Civil realizada na tarde de quarta-feira (7/5) resultou na prisão em flagrante de Carlos Alberto da Silva Fernandes Filho e Arthur Souza de Oliveira por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A ação ocorreu após o cumprimento de mandado de prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar, sequestro de veículos e bloqueio de contas em redes sociais.

Carlos Alberto já era alvo de investigação por tráfico de drogas e associação criminosa. A 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas havia deferido pedido da Polícia Civil para sua prisão preventiva, considerando indícios robustos de que ele promovia a venda de entorpecentes e armas de fogo, utilizando as redes sociais como ferramenta de divulgação das atividades ilícitas.

No cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam um veículo Renault Kaptur e uma motocicleta Honda/NXR160 Bros ESDD, ambos utilizados para o transporte de drogas. Os bens foram destinados provisoriamente ao uso da Polícia Civil. Além disso, celulares e dispositivos eletrônicos foram recolhidos para extração de dados que possam contribuir com as investigações em curso.

Durante as diligências, os dois investigados foram encontrados com mais de 4 kg de maconha, munições, arma de fogo, balança de precisão e materiais para embalar drogas. Após a prisão, ambos foram encaminhados à 20ª Seccional Urbana de Parauapebas, onde permanecem à disposição da Justiça.

As prisões fazem parte da Operação Basilisco de Roko, uma ação nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com apoio do Ciberlab (Laboratório de Operações Cibernéticas). A operação mobilizou Polícias Civis de 15 estados e mais de 400 agentes, com foco na captura de criminosos de alta periculosidade envolvidos em homicídios, feminicídios, estupros e roubos.

No Pará, mais de 14 pessoas foram presas no contexto da operação, sendo duas em Parauapebas, duas em Marabá e uma em Itupiranga. Os dois suspeitos foram encaminhados à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça.

Fonte: Mateus Souza – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2025/15:50:10

