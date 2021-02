Com apoio da Norte Energia, indígenas do Médio Xingu receberão 2ª dose da vacina contra a Covid-19

Organizada pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Altamira, a 2ª fase de vacinação contará com apoio logístico da operadora da UHE Belo Monte. (Foto:Divulgação Norte energia)

Com o início da segunda etapa da campanha de imunização contra à covid-19, indígenas do Médio Xingu, no sudoeste paraense, receberão a nova dose da vacina nos próximos dias. O imunizante começou a ser enviado na manhã desta quinta-feira (18), de Altamira, e segue sendo distribuído até sábado (20) por rios e estradas da região. A ação, organizada pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Altamira – e que conta com o apoio logístico da Norte Energia, empreendedora da Usina Hidrelétrica Belo Monte – atenderá mais de 1,7 mil indígenas aldeados que já tomaram a primeira dose.

Assim como na primeira fase, a Norte Energia disponibilizou ao DSEI cinco voadeiras e quatro caminhonetes, além do combustível para transportar as vacinas contra à Covid-19 num trajeto que percorrerá 84 aldeias indígenas da região, além da Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai) de Altamira.

Segundo o coordenador do DSEI, João Caramuru, com o apoio da Norte Energia, a vacinação marca um novo momento da atenção à saúde indígena na região no contexto da pandemia. “Sem o apoio da Norte Energia a gente jamais conseguiria sucesso no processo de imunização. Vale destacar que estamos levando uma quantidade a mais do imunizante para contemplar os indígenas que não foram vacinados na primeira etapa”, destacou o gestor.

“A expectativa está muito boa. Esperamos finalizar o trabalho, que está sendo árduo, mas muito gratificante”, disse o enfermeiro Michel Almeida, de 33 anos, que se preparava para seguir viagem rumo às aldeias da região.

A gerente de Assuntos Indígenas da Norte Energia, Nina Fassarella, ressaltou que o apoio reforça o compromisso da empresa para a melhoria das condições de atendimento na área da saúde em todo o Médio Xingu. “A Norte Energia registra sua imensa satisfação em apoiar esta campanha de vacinação da população indígena e reafirma total empenho de suas equipes no suporte a essa missão histórica, que enseja passos decisivos para a retomada da normalidade, na superação da pandemia da Covid-19 “, informou.

Fonte:Tiago Furtado | MassMedia com foto

Assessoria de Imprensa Norte Energia SA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...