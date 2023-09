Concorrência faz preço da carne bovina ter menor preço e aumento do consumo em Novo Progresso

Supermercados ofertam carne em promoção para atrair consumidor em Novo Progresso – (Foto:Jornal Folha do Progresso)

Preço das carnes tem menor valor em relação ao ano passado em Novo Progresso

Para quem quiser economizar, neste mês a melhor escolha são os açougues de supermercados.

A carne continua sendo um item que não pode faltar no prato dos brasileiros. Por isso, o consumidor Progressense tem que ter o cuidado de avaliar os valores de acordo com cada estabelecimento, que tem variações de preço. Nos últimos dias , o comercio de carne em Novo Progresso, teve disputa acirrada, principalmente nos supermercados, que apostam na oferta do produto mais barato , na tentativa de atrair mais clientela. A reportagem do Jornal Folha do Progresso visitou alguns estabelecimentos, do setor na area central e nos bairros da cidade, em conversa com os proprietários dos estabelecimentos , entendemos que a oferta de bovinos para abate cresceu do ano passado para cá, e melhorou mais nos últimos dois meses, com isso o preço do bovino baixou e a arroba do bovino foi comercializada em até R$ 180, baixando o preço para o consumidor.

Quem ganha é o consumidor –Nestes meses de agosto e Setembro, os açougues de supermercado apresentaram menor valor em relação às casas de carne. No entanto, mesmo optando pelos supermercados, o consumidor precisa estar atento, pois a variação entre os estabelecimentos pode chegar a até 63%. Como é o caso da bisteca, que custa R$ 17,00 em um local, enquanto o mesmo quilo registra R$25,00 em outro. “Os donos de supermercados, comemoram a alta na venda da carne, nunca vendemos tanta carne”,disse.

Para quem quer economizar e não abre mão de uma carne bovina, a melhor opção é a costela minga, que registrou o menor valor médio entre os açougues de supermercado, chegando R$ 12,99 a R$ 17,32. O filé mignon e a picanha ainda continuam sendo os cortes mais caros, podendo chegar a até R$49,99 até R$ 52,00 o quilo.Em oferta relâmpago encontramos picanha sendo vendida até R$ 28,00 o kg e o filé mignon a R$ 17,80.

Está claro que os varejistas têm ajustado, ao máximo, suas compras à situação atual de demanda. Isso representa vendas mais lentas dos frigoríficos e menor interesse por boiadas, limitando as valorizações.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/09/2023/16:41:07

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...