Operação da Polícia e Receita Federal apreende cocaína em cargas de madeira que seriam exportadas

Os investigados pela Polícia podem responder por crimes que chegam a 50 anos de reclusão (Foto:Divulgação/Polícia Federal)

As instituições apreenderam a droga no porto de Paranaguá, nesta quinta-feira (13)

Em operação conjunta, a Polícia Federal (PF) e Receita Federal (RF) deflagraram para combater uma organização criminosa que transportava cocaína em cargas de madeira para fora do Brasil. A apreensão foi realizada na manhã desta quinta-feira (13), no porto de Paranaguá, no litoral do Paraná, uma das rotas utilizadas pela quadrilha.

Segundo a polícia, os suspeitos ocultavam as drogas dentro das cargas que seriam exportadas. Foram cumpridos sete mandados de prisão temporária, ordens para bloqueio de contas bancárias e nove mandados de busca e apreensão em Paranaguá, Pontal do Paraná, ambas no Paraná, Balneário Camboriú (SC) e Guarujá (SP).

Para conseguir exportar a droga sem chamar atenção, os integrantes do grupo, vinculados a uma empresa de transporte de contêineres, manipulavam os agendamentos de entrada dos veículos com as cargas no porto.

Desta forma, conseguiam atrasar a chegada dos caminhões, evitando que os contêineres com a droga fossem descarregados, e, enquanto isso, o equipamento de transporte era levado para outro local, onde os criminosos escondiam a cocaína no interior da carga.

Ainda conforme divulgado pela Polícia Federal, a quadrilha investigada deve responder por crimes que, somados, podem levar a 50 anos de reclusão.

Fonte: O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/07/16:21:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...