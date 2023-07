MC Pipokinha e PK Delas sensualizam em palco e funkeira esconde microfone em lugar íntimo

MC Pipokinha e PK Delas se apresentam no Rio de Janeiro. (Foto:Webert Belecio / AgNews).

Artistas vivem um romance.

MC Pipokinha protagonizou cenas íntimas em show de PK Delas. Ele se apresentava em uma boate no Rio de Janeiro, e contou com a presença da famosa, com quem vive um romance. Os dois tem aparecido juntos desde abril deste ano.

Na madrugada de hoje (13), por exemplo, na apresentação ao lado de PK Delas, a artista causou polêmica ao colocar o microfone em sua parte íntima. O gesto obsceno foi registrado por um fotógrafo que estava no local.

Em outro momento, Pipokinha ganhou algumas “sarradas” do cantor.

Eles cataram juntos o novo hit de PK Delas, “Vou Botar Pra Descer”, em parceria com MC Pipokinha e Caio Passos.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/07/16:42:25

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

