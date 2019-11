Operação da Semas apreende tratores, motosserras e madeira na BR-163 entre Novo Progresso e Castelo de Sonhos

(Foto:Semas)- O peração da SEMAS apreende tratores, motosserras e 78 metros cúbicos de madeira na rodovia BR-163, entre Novo Progresso e Castelo de Sonhos.

Conforme divulgou a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semas), a operação “Pé ybyrá” deflagrada neste sábado (23) , apreendeu dois tratores, seis motosserras e quase 78 metros cúbicos de madeira na rodovia BR 163 entre os municípios de Novo Progresso, Altamira e Itaituba, no interior do Pará. Na operação também foram apreendidos uma pistola 380, uma espingarda e um radiocomunicador.

O trator aprendido foi doado ao município de Novo Progresso, o restante da apreensão ficará de posse do estado, disse o fiscal Marco Aurélio Xavier.

A operação contou com equipes da Semas e do Comando de Polícia Ambiental (CPA), da Polícia Militar.

