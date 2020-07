Operação do ICMBio destrói benfeitorias em área de preservação em Cachoeira da Serra

(Fotos: Via WhatsApp)- Uma operação [Verde Brasil 2] de combate ao desmatamento no Pará destruiu benfeitorias em áreas rural dentro de area de preservação Ambiental na Flona Jamanxim na região de Cachoeira da Serra, comunidade do município de Altamira, próximo a Castelo de Sonhos no Pará.

Assista ao vídeo AQUI

Vídeos e fotos da destruição foram enviados nesta terça-feira (21) para redação do Jornal Folha do Progresso e foram divulgados nas redes sociais.

De acordo com apuração feita pelo Jornal Folha do Progresso, na região houve um crescimento exponencial do desmatamento entre os meses de maio, junho e julho, deste ano.

Operação Verde Brasil 2

Operação Verde Brasil 2, que combate crimes ambientais na Amazônia Legal, prevista para durar trinta dias, deverá ser prorrogada.

Decreto irá prorrogar da “Operação Verde Brasil 2” até 6 de novembro de 2020, com emprego das Forças Armadas em Garantida da Lei e da Ordem na Amazônia Legal. A operação atua por meio de ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais, direcionadas ao desmatamento ilegal, além do combate a focos de incêndio.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Veja Fotos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...