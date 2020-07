Menina de 2 anos é encontrada com costelas quebradas, marcas de mordida e traumatismo craniano; mãe e padrasto são presos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a conselheira Josiane Ourives Gentil, nos seus anos de profissão no conselho, ela afirmou nunca ter visto uma criança tão machucada.

No entanto, os socorristas perceberam alguns hematomas no corpo da vítima e, diante da suspeita de maus tratos, eles resolveram levar a criança para o Hospital Regional.

You May Also Like