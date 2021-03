Operação da Polícia Civil apreende mais de uma tonelada de drogas em Santarém

Mais de uma tonelada de drogas foi apreendida pela polícia em Santarém — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Polícia acredita que a droga foi trazida para Santarém por uma facção que está atuando na região.

Uma operação que envolveu policiais de todas as unidades da Polícia Civil em Santarém, oeste do Pará, apreendeu na tarde desta terça-feira (2), em uma residência no bairro Alvorada, uma grande quantidade de substâncias entorpecentes. De acordo com a Polícia, mais de uma tonelada de material entorpecente foi apreendido.

Na residência localizada na Rua Canário, onde a droga estava guardada, havia um homem, que de acordo com a polícia integra uma facção criminosa que vem atuando na região. No local, a polícia também encontrou dois revólveres calibre 38 e 16 munições. Tudo foi apreendido e levado inicialmente para a UIP do Santarenzinho, e depois, para a 16ª Seccional. O homem foi preso.

De acordo com informações do superintendente regional da Polícia Civil, delegado Jamil Casseb, nos pacotes há pasta base de cocaína, maconha ‘skunk’ e oxi. Há suspeita de que o material pertence a mesma facção que no fim de semana transportava quase 400kg de drogas em um veículo utilitário que foi interceptado pela Polícia Militar no bairro Salé.

“As investigações apontam para uma mesma facção que está atuando no tráfico de drogas aqui na região. Os materiais usados nas embalagens, o tipo de droga e as quantidades são muito semelhantes”, destacou Jamil Casseb.

Outra apreensão

Na noite do último sábado (27), a Polícia Militar apreendeu em uma área de praia no bairro Salé, em Santarém, quase 400kg de drogas entre cocaína e maconha do tipo skunk. A apreensão foi realizada pelo 3º BPM quando o condutor de um veículo visto pela guarnição não obedeceu à ordem de parada e ainda tentou fugir.

A PM havia recebido denúncia de que naquela área estava sendo descarregada grande quantidade de entorpecente. Os ocupantes do veículo saíram correndo em direção ao rio, onde havia uma embarcação que possibilitou a fuga deles.

No carro, que foi deixado para trás a polícia encontrou 392kg de entorpecentes, sendo 30,250kg de pasta base de cocaína, e 362,100kg de substância vegetal esverdeada análoga à maconha skunk.

*Com informações de Zé Rodrigues, da Tv Tapajós

Por Sílvia Vieira*, G1 Santarém — PA

