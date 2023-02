Operação em 5 estados prende supostos envolvidos na morte de agente penal em Belém

Operação cumpre cinco mandados de prisão no caso de agente penal morto em Belém. — Foto: Reprodução / Polícia Civil do Pará

Ação cumpriu cinco prisões simultaneamente nesta sexta-feira, 24, segundo a Polícia Civil do Pará, que coordenou as investigações.

Uma operação com as polícias civis do Pará e de outros quatro estados brasileiros prenderam cinco pessoas supostamente envolvidas no assassinato de um agente penal, em Belém.

A operação deflagrada na manhã desta sexta-feira (24) cumprindo, simultaneamente, cinco prisões no Pará, Amazonas, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo.

O delegado Nicholas Lima, da PC do Pará, coordena as investigações sobre o crime no dia 17 de julho de 2021, no bairro da Sacramenta. A vítima foi o policial penal Sebastião Nazaré Ferreira.

“A vítima foi surpreendida nas proximidades da casa onde morava. Ele ainda tentou reagir, houve troca de tiros e um dos criminosos foi alvejado e encaminhado ao atendimento médico”, relembra.

Nas investigações do crime, foi possível identificar a origem da ordem do ataque e os responsáveis pelo atentado, por meio do trabalho da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHP) e Núcleo de Inteligência (NIP). Também foram encontrados os endereços dos demais envolvidos, segundo a PC.

Segundo o delegado-geral da PC do Pará, Walter Resende, “as prisões representam a efetividade do trabalho de inteligência policial e a repressão aos crimes contra agentes públicos”.

“As ações realizadas pela Polícia Civil do Pará em parceria com outras unidades da federação são muito importantes, pois representam a integração policial”.

Equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e Polícia Rodoviária Federal também participaram da operação.

Onda de crimes

A morte do policial penal Sebastião ocorreu em meio à uma onda de crimes contra agentes penais. O assassinato foi numa noite de sábado, aumentando para oito o número de ataques contra agentes na região metropolitana de Belém à época.

Dois dias antes do crime, um motorista da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap) havia sido morto dentro de um bar em Ananindeua.

Outros quatro ataques ocorreram em Belém, nos bairros do Tapanã, Fátima e Telégrafo. Os outros dois casos foram em Marituba, em Ananindeua, onde as vítimas tinham sido assassinadas.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do Notícias ao Minuto Brasil, em 24/02/2023/16:49:03

