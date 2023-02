Empréstimo consignado do Auxílio Brasil terá suspensão definitiva, diz Caixa

80% do total de contratações do crédito foram feitas via Caixa (Foto:Reprodução).

Linha de crédito havia sido suspensa em 12 de janeiro para revisão

A Caixa Econômica Federal anunciou a suspensão definitiva da concessão do empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil.

Em 12 de janeiro, as novas contratações já haviam sido suspensas pelo banco para revisão de critérios.

A conclusão dos estudos resultou na decisão de retirada do produto do portfólio da instituição.

“Para os contratos já realizados, nada muda. O pagamento das prestações continua sendo realizado de forma automática, por meio do desconto no benefício, diretamente pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS)”, destacou o banco em comunicado à imprensa.

Outros bancos, além da Caixa, receberam autorização para oferecer o crédito consignado aos beneficiários do programa, que volta a ser chamado de Bolsa Família. O balanço do Ministério da Cidadania, feito até 1° de novembro, apontou que 80% do total de contratações foram feitas via Caixa.

Combate ao endividamento

No começo de janeiro, o governo anunciou que os endividados do consignado do Auxílio Brasil seriam incluídos no programa Desenrola Brasil, promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para resolver o problema do alto nível de endividamento dos brasileiros.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações de Emilly Melo

em 24/02/2023/16:51:40

