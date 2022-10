Pará tem o menor percentual de votos brancos e nulos (2,29%) para Presidência

No Pará, Ananindeua teve maior percentual (16,83%) de nulos e brancos entre os municípios paraenses. (Foto:Thiago Gomes / O Liberal).

Brasil apresentou o mais baixo percentual (4,4%) de nulos e brancos dos últimos 28 anos

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que no primeiro turno, em 2 deste mês, o Brasil registrou o menor percentual de votos brancos e nulos por cargo, desde o ano de 1994. Foram 5,4 milhões de votos brancos e nulos, o equivalente a 4,4% do total. Segundo o TSE, este percentual é metade do registrado no país (8,8%), nas últimas eleições gerais de 2018.

Entre os estados, considerando a escolha para a presidência da República, o Pará liderou o menor percentual de votos brancos e nulos (2,29%). O estado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, teve o maior percentual (5,64%), de nulos e brancos.

Conforme o resultado final do TSE, a disputa deste ano acabou com o ex-presidente Lula (PT) em primeiro lugar, com 48,3%, e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) em segundo lugar, com 43,2% dos votos. A abstenção atingiu 20,3% do total, maior percentual desde 1998.

Governador: Pará registrou 7,2% entre brancos e nulos

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE Pará), para o cargo de governador, o Pará apontou o percentual de 4,68% nulos, o que significou 41.284 votos, e 2,52% de brancos (22.239 votos). Para o cargo de senador os votos nulos foram 8,89% (78.427 votos) e 8,01 de votos em branco (70.667 votos). O TRE observou que os índices percentuais registrados para o cargo de senador foram os mais expressivos, sempre considerando os votos nulos e brancos.

Ainda, segundo o TRE, para as escolhas dos cargos de deputado federal e estadual, o Pará teve 3,66% de votos brancos (32.246 votos) e 4,84% de votos nulos (42.712 votos). A escolha para deputado estadual ficou assim: 1,90% de votos nulos (91.050 votos) e 2,93% de votos em branco (140.167 votos).

Ananindeua teve maior percentual estadual(16,83) em nulos e brancos para Senado

Segundo o TRE, no Pará, o município de Ananindeua apontou o maior índice de nulos e brancos para o cargo de senador: 8,60% de brancos (24.734 votos) e 8,23% de nulos (23.668 votos).

Ainda para a escolha de senador, Santarém, no oeste do estado, que é o terceiro maior colégio eleitoral do Pará, com 237.660 eleitores, teve 5,25% de votos nulos, ou 10.040 votos, e 4,80% de votos em brancos, 9.204 votos.

Ainda para o cargo de senador, Marabá, no sudeste paraense, com o quarto maior colégio eleitoral do Pará,(185 mil, 129 eleitores) registrou 7,21% de votos nulos (345.083 votos) e 5,28% de votos em branco (252.votos).

Também no sudeste estadual, para o cargo de senador, o município de Parauapebas, o quinto em número de eleitores no estado, com o total de 182 mil, 543 eleitores, ficou com 7,3% de votos nulos (10.445 votos) e 9,06% de votos em brancos (12.957 votos). (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 11/10/2022/

