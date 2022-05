Operação em terra indígena de Cachoeira Seca apreende 1 mil bovinos e aplica multa de mais de R$ 2 milhões no PA

Ação faz parte da Operação Guardiões do Bioma — Foto: Reprodução/PF – Pena aos envolvidos pelos crimes pode chegar a 17 anos, segundo a Polícia Federal

A Polícia Federal, em conjunto com outras forças de segurança, realizou neste sábado (21) uma operação de combate ao desmatamento na Terra Indígena de Cachoeira Seca, na região do médio curso do rio Xingu, no Pará.

A ação faz parte da Operação Guardiões do Bioma e contou com a participação do Ministério Público Federal, Ibama, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal e a Agência de Defesa Agropecuária do Pará.

Segundo a PF, o Ibama realizou no início da semana a autuação administrativa aplicando uma multa de mais de R$ 2 milhões e a apreensão de cerca de 1000 animais bovinos, avaliados em mais de 5 milhões de reais.

As multas são por ocupação, desmatamento, impedimento de regeneração natural e exploração econômica ilegal de cerca de 500 hectares das terras indígenas de Cachoeira Seca.

Mandados de busca e apreensão também foram realizados na residência dos principais envolvidos pelos crimes. A soma das penas máximas totaliza 17 anos, caso haja condenação.

A PF informou que a operação visa cumprir os acordos internacionais firmados pelo Brasil na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26), realizada na Escócia.

