Publicação Nº 099/2022 – L. A. MADEIRAS EIRELI-EPP

L. A. MADEIRAS EIRELI-EPP , pessoa jurídica de direito privado, cadastrado no CNPJ n°27.915.612/0001-60 e Inscrição Estadual n°15.668.009-2, localizada na Rod Br 163 Km 1002, s/nº, Zona Rural, município de Novo Progresso/PA, Informa a alteração do VPA de 15.000 m³ por ano para 6.468 m³, na Licença deOperação (LO) nº 037/2022, processo 844/2021, com validade até 02/09/2025.

