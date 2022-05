Operação federal interdita garimpo ilegal de minério e apreende 2,4 mil toneladas de manganês no PA

Moradores fecharam rodovia em protesto contra fiscalização de combate a garimpos ilegais — Foto: PRF/Divulgação

Foram apreendidos minério extraído ilegalmente e máquinas em Curionópolis e Marabá. Operação conjunta da PF, PRF e ANM segue em andamento.

Um garimpo ilegal de manganês foi interditado e minério e máquinas foram apreendidos no sudeste do Pará na quinta-feira (19) durante uma operação integrada por forças de segurança nacional. (As informações são do g1 Pará)

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que divulgou a ação no início da tarde desta sexta-feira (20), foram apreendidas 2,4 mil toneladas de minério extraído de forma irregular, além de duas retroescavadeiras e um britador na zona rural de Marabá e Curionópolis.

A ação é realizada de forma conjunta entre PRF, Polícia Federal e Agência Nacional de Mineração e segue em andamento para combater a extração ilegal de minério na região.

Moradores da região interditaram a única via de acesso ao garimpo queimando pneus e bloqueando a estrada em protesto contra as ações de fiscalização. “Após negociações, as equipes conseguiram a liberação total da via”, informou a PRF.

Esta é a segunda apreensão de manganês esta semana. No domingo (15), 800 toneladas foram apreendidas em caminhões. Os motoristas abandonaram as carretas para tentar fugir da fiscalização, mas acabaram sendo detidos.

De janeiro até maio de 2022, mais de 1,5 milhão de toneladas de minério transportadas de maneira ilegal foram apreendidas nas estradas federais, segundo a PRF, e já é quase o dobro de apreensões em todo o ano de 2021.

Jornal Folha do Progresso em 20/05/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...