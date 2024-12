Operação ‘Festas Seguras’: mais de 7 mil agentes reforçam a segurança do Pará no fim de ano

Policiais nas ruas, investigação e inteligência, aliados a políticas públicas de inclusão social e prevenção geram os resultados positivos mostrados no estudo nacional (Agência Pará / Arquivo)

Reforço também visa garantir segurança na saída do 13º salário.

Mais de 7 mil agentes estarão empregados durante a operação “Festas Seguras”, com o objetivo de reforçar a segurança pública durante as festas de fim de ano, em um total de 1.500 viaturas e 250 motos que estarão nas ruas. O lançamento da operação foi realizado nesta segunda-feira (02), pelo Governo do Estado do Pará, junto à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

A operação abrange as áreas comerciais da Região Metropolitana de Belém, assim como os centros comerciais de outros municípios, se estendendo também por balneários e praias.

Segundo a Segup, a operação “Festas Seguras” será dividida em duas fases: a primeira abrange as áreas comerciais para garantir segurança durante o maior fluxo de dinheiro, com a saída do 13º salário, nas áreas comerciais da Capital e dos municípios do estado. Já a segunda etapa concentra as ações nas principais praias e balneários do estado, com objetivo de garantir um deslocamento seguro aos turistas que procuram as principais localidades do estado.

“É uma mobilização de todas as forças do sistema de segurança pública, com uma atenção especial para os grandes centros de compras, áreas comerciais, onde a gente sabe que há um aumento de fluxo neste período de compras de Natal, com aumento de circulação de pessoas, principalmente”, pontuou secretário de Segurança Pública e Defesa Social em exercício, Luciano de Oliveira.

