Operação integrada resulta na apreensão de 13 mil metros de redes de pesca no sudeste do Pará — Foto: IDEFLOR-Bio

Foram apreendidos ainda, oito arpões, três espécies de aves, 89 ovos de tracajá, 148 estacas de acapu, entre outros materiais que estavam sendo usados no ilícito ambiental.

Uma operação integrada resultou na apreensão de 13 mil metros de redes de pesca na Região do Mosaico Lago de Tucuruí, no sudeste do Pará. A fiscalização foi realizada entre órgãos ambientais e de segurança pública, para coibir a caça e a pesca predatória, no período de 15 a 26 de agosto.

As redes são do tipo malhadeiras, em desacordo com a Instrução Normativa Interministerial n° 13, de 25 de outubro de 2011, que estabelece normas gerais da pesca.

Segundo a Instrução Normativa Interministerial n° 13/2011, o tamanho de malhas admitido para a pesca com redes de emalhe deve ser de, no mínimo, 80 milímetros, medida tomada entre nós opostos.

Além das redes, foram apreendidos oito arpões, três espécies de aves, 89 ovos de tracajá, 148 estacas de acapu, entre outros materiais que estavam sendo usados no ilícito ambiental.

A ação conjunta contou com a participação de servidores do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), por meio da gerência da Região Administrativa do Mosaico do Lago de Tucuruí (GRTUC), Polícia Militar, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), Secretarias Municipais de Meio Ambiente dos municípios, que compõem o Mosaico, Eletronorte e Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento Regional (CPR IV).

O Mosaico Lago de Tucuruí é formado por três Unidades de Conservação: Área de Proteção Ambiental (APA) Lago de Tucuruí e Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Alcobaça e Pucuruí-Ararão, compreendendo os municípios de Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Novo Repartimento, Nova Ipixuna e Itupiranga.

Ações

A presidente do IDEFLOR- Bio, Karla Bengtson, reforça que as ações de fiscalização têm como objetivo colaborar para a manutenção dos recursos naturais e combater os ilícitos ambientais na Área de Proteção Ambiental Lago de Tucuruí, garantindo a conservação de níveis sustentáveis dos estoques pesqueiros.

Karla Bengtson disse ainda que “a gerência da Região Administrativa do Mosaico do Lago de Tucuruí (GRTUC/Ideflor-Bio) realiza, ao longo do ano, ações de educação ambiental nas comunidades do entorno da área de preservação ambiental, reforçando a importância em respeitar e compreender a legislação para que, no futuro, a atividade da pesca comercial possa ser garantida de acordo com a legislação vigente”.

Segundo Jossandra Pinheiro, gerente do Mosaico Lago de Tucuruí, o principal objetivo das ações de fiscalização ambiental é garantir a preservação dos recursos naturais, e o meio de sobrevivência de mais de 30.000 pessoas que residem e utilizam os recursos como forma de garantir emprego e renda.

“É importante reforçar que a legislação ambiental precisa ser respeitada para que os recursos naturais possam ser utilizados de forma sustentável, proporcionando emprego e renda a todos que ali residem”.

Por:Jornal Folha do Progresso em 04/09/2022/08:05:53

