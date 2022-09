Vazamento de esgoto pode ter causado mortandade de peixes em Novo Progresso;Vídeo

(Foto:Via WhatsApp Jornal Folha do Progresso) – Um vazamento de esgoto no Córrego das Bueiras pode ter causado a morte de centenas de peixes em Novo Progresso. Conforme morador que divulgou um vídeo mostrando a mortandade dos peixes, o esgoto jorra há céu aberto, sem passar pelo sistema de captação, e escorre para o Córrego das Bueiras, que abastece rio jamanxim em Novo Progresso. O Vídeo foi divulgado no sábado, 3 de setembro de 2022, nas redes sociais e enviado como denuncia ao Jornal Folha do Progresso.

Ainda conforme relatos de morador do bairro Scremim, que usa a via para trabalho diariamente, reclama do mau cheiro; o cheiro é forte; não bastasse ter que conviver com o mau cheiro esgoto agora a mortandade dos peixes, ninguém merece, desabafou!

No vídeo o morador mostra a mortandade e diz, gente lamentável situação aqui, este é um corego que travessa acidade de Novo Progresso, o fedor está insuportável, olha o tamanho do peixe morto, depois culpam garimpeiros, aqui não tem garimpeiro, não, isto vai para rio jamanxim onde a gente costuma pescar e tomar banho, provavelmente vai arrancar nosso corro la, isto não é filme de terror não…

Assista ao vídeo

Outro Lado

O Jornal Folha do Progresso entrou em contato com a SEMASNP, através do secretário de Meio Ambiente João Maria dos Santos respondeu que recebeu a denúncia e abriu investigação para saber o que está provocando a mortandade dos peixes.

Eles estão espalhados ao longo do trecho do Córrego do Bueiro que foi canalizado. Segundo o secretário, a mortandade é por falta de oxigênio na água, e medidas devem ser tomadas, disse.

Por:Jornal Folha do Progresso em 04/08/2022/08:05:53

