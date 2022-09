Jovem morre atropelada na BR 230 no interior do Pará

Acidente ocorreu, na noite de sábado, próximo à cidade de Medicilândia – (Foto:Divulgação /Confirma Notícia /redes sociais)

A jovem Raylane morreu após ser atropelada por uma caminhonete no km 80 da BR-230, próximo à cidade de Medicilândia, no sudoeste do Pará.

Uma jovem de 22 anos, identificada inicialmente apenas como Raylane, morreu após ser atropelada por uma caminhonete no km 80 da BR-230, próximo à cidade de Medicilândia, no sudoeste do Pará. O acidente ocorreu na noite de sábado (3). As informações foram divulgadas pelo portal Confirma Notícia.

Segundo testemunhas, os veículos trafegavam em sentido contrário quando houve a colisão. As primeiras informações indicam que Raylane viajava para Altamira para, nesta segunda-feira (5), comparecer a uma entrevista de emprego.

Ainda não se sabe o que causou acidente. Com o impacto, a caminhonete foi parar às margens da rodovia e a moto da vítima ficou destruída. A Redação Integrada apura mais informações sobre as circunstâncias do acidente.

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/08/2022/08:05:53

