Operação inutiliza maquinários usados em garimpos ilegais perto da linha de transmissão da usina de Belo Monte, no Pará

Segundo a PF, os responsáveis pelos crimes poderão responder por crimes ambientais, crime de usurpação de recursos da União (extração ilegal de minério), associação criminosa, dentre outros. (Com informações do g1 Pará — Belém).

No total, foram inutilizadas 14 pás carregadeiras, dois caminhões e vários britadores na região, que fica a cerca de quatro horas do centro do município.

A Polícia Federal divulgou nesta sexta-feira (11) o balanço da operação Curto-Circuito que cumpriu dez mandados de busca e apreensão em garimpos ilegais de manganês, nas vilas União e Capistrano de Abreu, em Marabá, no sudeste do Pará.

