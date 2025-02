Produtores de Novo Repartimento, no PA, podem cadastrar imóveis rurais para patrulha da PM

Sindicato de produtores rurais fazem cadastro para patrulhamento do Batalhão Rural da PM. — Foto: Reprodução / Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Novo Repartimento.

Cadastro é feito pelo sindicato dos trabalhadores rurais do município junto ao Batalhão Rural da Polícia Militar.

Produtores rurais de Novo Repartimento, no sudoeste do Pará, podem cadastrar imóveis rurais para patrulhamento do Batalhão Rural da Polícia Militar. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Produtores Rurais no município.

O cadastro de propriedades rurais é realizado desde 2024 pelo sindicato, e já conta propriedades inscritas no programa.

De acordo com o sindicato, o patrulhamento rural da PM busca segurança e conforto para o produtor, sendo medida para proteger a propriedade contra qualquer tipo de ilegalidade.

O processo de patrulhamento é realizado por meio de placas de georreferenciamento, onde o produtor rural pode adquirir, por um valor único, uma ou mais placas e instalá-las na propriedade.

A quantidade de placas instaladas varia de acordo com as necessidades de cada local e de cada proprietário.

Para realizar o cadastro no programa, basta ir diretamente até a secretaria do Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Repartimento, localizada na rua Cupuaçu, quadra 07, número 4, no bairro Morumbi.

O atendimento da secretaria é realizado durante dois períodos do dia:

Manhã: 08h às 12h

Tarde: 14h às 18h

O proprietário deve levar documento de identificação com foto e documentos da propriedade que deseja emplacar.

Após realizada a inscrição, o cadastrado recebe orientação da equipe e a propriedade recebe o emplacamento, que é realizado pelo sindicato juntamente com a patrulha rural.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/02/2025/08:51:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...