Inscrições para o Forma Pará encerram na segunda-feira: Vagas para Novo Progresso

Inscrições para o Forma Pará encerram na segunda-feira

Programa oferta 460 vagas para cursos de nível superior, por meio da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e do Instituto Federal do Pará (IFPA)

Estudantes de dez municípios têm até a próxima segunda-feira (14) para se inscrever no processo seletivo especial do “Forma Pará” que está ofertando 460 vagas para cursos de nível superior, por meio da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e do Instituto Federal do Pará (IFPA).

Os interessados em participar do Prosel devem acessar os editais que estão disponíveis no site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), responsável pela organização do processo. As inscrições custam R$ 20. A data prevista para realização da prova é 4 de dezembro em todos os municípios contemplados e nos horários determinados em cada edital.

O programa, desenvolvido pelo Governo do Estado, é coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) e visa diminuir o déficit na oferta de cursos superiores no Pará, contando com a parceria das Instituições de Ensino Superior (IES) e das prefeituras municipais.

Cursos e municípios

Desta vez, o Forma Pará está ofertando vagas do IFPA nos seguintes cursos e municípios: Gestão Hospitalar, em Terra Alta (50 vagas); Educação do Campo, em Irituia (50 vagas); Engenharia Civil, em Belterra (50 vagas); Agronomia, em Prainha (50 vagas); Engenharia Ambiental e Sanitária, em Ipixuna do Pará (40 vagas); Gestão Ambiental, em Abaetetuba (40 vagas); e Engenharia Ambiental e Sanitária, em Vigia (40 vagas). Já as vagas da Ufopa são no curso de Direito em Almeirim e Novo Progresso (50 vagas para cada) e de Administração em Oriximiná (40 vagas)

Podem se inscrever pessoas que concluíram o ensino médio ou equivalente, ou ainda concluirão no ano letivo de 2022, a ser comprovado pelos candidatos aprovados no ato da matrícula. Candidatos que tenham cursado pelo menos um dos anos, ou estejam cursando o último ano do ensino médio no município em que o curso está sendo ofertado, ou que resida no município no qual o curso será ofertado há pelo menos um ano, a contar da data de publicação dos editais, têm um bônus de 10% na nota da prova objetiva.

Chamada 2023

Este é o último processo seletivo referente à chamada 2023 do Programa. No dia 11 de setembro, estudantes de 35 municípios fizeram a prova do prosel para preencher 1.790 vagas distribuídas entre Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra).

No dia 18 de setembro, foi a vez dos estudantes de outros 39 municípios realizarem as provas para o preenchimento de 1.950 vagas na Universidade do Estado do Pará (Uepa). Em quatro anos de existência, o Forma Pará já chegou aos 144 municípios paraenses e totaliza a oferta de aproximadamente 10 mil vagas de cursos superiores.

Serviço: Os editais estão disponíveis em www.portalfadesp.org.br

(Com informações do g1 Pará — Belém).

