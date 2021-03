Homem é preso por violência sexual contra crianças no Pará

A polícia apreendeu diversos materiais na casa do acusado. | Foto:Divulgação/Polícia Civil

O caso aconteceu no bairro Cristo Redentor, em Castanhal, no nordeste paraense

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na quinta-feira (25), em cumprimento aos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar pelo crime de estupro de vulnerável. O caso aconteceu no bairro Cristo Redentor, em Castanhal, no nordeste paraense. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Atendimento à Mulher e Delegacia de atendimento a criança e ao adolescente de Castanhal.

Durantes as investigações, um inquérito policial foi instaurado para apurar a prática do crime e os mandados foram expedidos pela justiça criminal local. Diante dos fatos, diligências foram realizadas para dar cumprimento aos mandados, e após campana foi possível efetuar a prisão do investigado.

Em ato continuo, os agentes foram a outro endereço do homem para realizar a busca e apreensão. No local foram apreendidos vários objetos como computadores, pen drives, CDs e aparelho celular, os quais serão periciados.

O homem já respondia a outros crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Após a prisão, ele foi encaminhado a unidade policial para procedimentos, assim como todo o material apreendido.

A ação contou com o apoio de Policiais Civis do núcleo de apoio a investigação de Castanhal.

Com informações da Polícia Civil

