Mulher tenta esfaquear PM e é imobilizada por recusa a usar máscara

Ela também mordeu um policial militar em supermercado

Uma mulher de 28 anos deu muito trabalho à polícia por se recusar a seguir os protocolos sanitários contra a covid. Ela tirou uma faca da bolsa, mordeu e deu socos nos policiais quando era algemada. O caso aconteceu em um supermercado de Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal.

As violentas reações da consumidora foram registradas em imagens das câmeras de segurança do supermercado. Ela recebeu a orientação para cumprir medida de proteção contra a pandemia da covid-19, mas se recusou. A identidade da mulher não foi divulgada.Os policiais a orientaram diversas vezes a usar a máscara de proteção, enquanto estava no supermercado. A mulher ignorou e tentou seguir empurrando o carrinho de compras. Mas, em determinado momento, um dos policiais a impediu.Se a situação era tensa, ficou pior quando a mulher recuou um pouco, mexeu na bolsa e retirou uma faca. Os policiais continuaram afastados, mas começaram a se defender das agressões, tentando encerrar a intervenção.

Durante a ação policial, a mulher mordeu, chutou e deu e socos nos policiais. Um dos agentes foi mordido no braço. Outro homem teve de segurar as pernas dela enquanto ela era algemada.A Polícia Militar de Goiás informou que a mulher foi levada para a delegacia de Luziânia, também no Entorno do DF. Ela foi autuada por infringir determinação do poder público.

