PF devolve arma a Milton Ribeiro após disparo acidental em aeroporto de Brasília

Ainda de acordo com a defesa, o ocorrido é “um incidente passado” e que não teria afetado ninguém. No entanto uma funcionária da companhia aérea GOL foi atingida por estilhaços liberados pelo disparo. A companhia aérea afirmou ao portal Metrópoles que a colaboradora passa bem e não precisou de hospitalização.

A Polícia Federal devolveu a arma do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro após ele disparar acidentalmente e ferir uma mulher no aeroporto de Brasília (DF) nesta segunda-feira (25).

De acordo com a defesa de Ribeiro, “prevaleceu o entendimento de que tudo não passou de um acidente provocado por um cuidado excessivo”. (As informações são do Luciana Carvalho).

