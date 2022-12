Motociclista morre ao colidir com poste, em Parauapebas

Um acidente de moto tirou a vida de José Wingro Dias Araújo, de 33 anos, na madrugada de sábado (3). O acidente ocorreu na estrada VS-10, na região da Morada Nova, em Parauapebas, local onde ocorrem frequentes acidentes de trânsito com vítimas fatais.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem – que pilotava uma motocicleta Honda Bros – perdeu o controle do veículo e colidiu de frente com um poste à beira da estrada, morrendo no local.

A Polícia Militar (PM) esteve no local para constatar a veracidade da informação e permaneceu até a chegada da Polícia Civil e de uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) para a remoção do corpo. (Com informações do Correio de Carajás/Foto:Reprodução).

