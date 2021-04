OPERAÇÃO ‘QUINTA PARCELA’ DA POLÍCIA FEDERAL CUMPRE MANDADOS NO PARÁ, EM INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES CONTRA BENEFÍCIOS EMERGENCIAIS

(Foto:Reprodução) – A Polícia Federal deflagrou na quinta-feira (29), a Operação Quinta Parcela, em continuidade ao combate às fraudes ao Benefícios Emergenciais, os quais beneficiam parte da população com dificuldades financeiras em razão da pandemia.

Os trabalhos realizados são resultantes de uma união de esforços denominada Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), da qual participam a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, CAIXA, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União. Os escopos da atuação conjunta são a identificação de fraudes massivas e a desarticulação de organizações criminosas, com a identificação de seus integrantes e recuperar os valores para o erário.

Somadas as ações deflagradas hoje, restaram realizadas 70 (setenta) Operações Policiais visando o combate às fraudes, com a realização de mais de duas centenas de Mandados de Busca e mais de 30 indivíduos presos.

A Hipótese Criminal investigada na operação cinge-se aos crimes de furto qualificado mediante fraude, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, praticados por indivíduos que teriam se beneficiado de valores fraudados do auxílio emergencial de, ao menos, 26 (vinte e seis) vítimas.

Dois Mandados de Busca e Apreensão, expedidos pela 4ª Vara Criminal Federal da Secção Judiciária no Estado do Pará, estão sendo cumpridos na cidade de Mãe do Rio/PA.

Caso o resultado do cumprimento dos Mandados corrobore a Hipótese Criminal, os envolvidos serão indiciados, estando sujeitos a penas que somadas podem chegar a mais de 20 anos de prisão.

Em todo o País estão sendo cumpridos 37 (trinta e sete) Mandados de Busca e Apreensão, 05 (cinco) Mandados de Prisão Temporária e 03 Mandados de Sequestro de Bens, perfazendo um total de aproximadamente de R$ 140 mil bloqueados por determinação judicial.

As ações estão sendo efetivadas nos Estados do Pará, Tocantins, Goiás, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e São Paulo, com a participação de aproximadamente 140 Policiais Federais.

Destaca-se que em razão da atual crise de saúde pública, foi adotada logística especial de preservação do contágio com distribuição de EPI’s a todos os envolvidos, a fim de preservar a saúde dos policiais, testemunhas e investigados.

