Luan Santana e Jade Magalhães revelam o sexo do primeiro filho; VÍDEO

Luan Santana e Jade Magalhães revelam o sexo do primeiro filho em momento emocionante nas redes sociais. (Reprodução/Instagram)

O casal, que espera o primeiro filho, usou as redes sociais para revelar, de forma emocionante, o sexo do bebê.

O cantor Luan Santana e a influenciadora Jade Magalhães emocionaram seus seguidores na noite desta quinta-feira (19) ao revelar o sexo do primeiro filho do casal. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, os dois aparecem vendados e vestidos de branco, usando tinta para colorir um ao outro. Ao retirarem as vendas, descobriram juntos que estão à espera de uma menina.

O vídeo, que começa em preto e branco, mostra Luan e Jade utilizando a tinta rosa para celebrar a descoberta. Ao final, o registro revela a cor rosa, confirmando que serão pais de uma menina.

Na última terça-feira (17), Luan já havia compartilhado com seus fãs outro momento especial da gestação, publicando um vídeo de Jade realizando um ultrassom. Na legenda, o cantor citou uma passagem bíblica: “Antes que te formasse no ventre, já te conhecia, e antes do seu nascimento já te havia consagrado.”

Luan Santana e Jade Magalhães anunciaram a gravidez em julho deste ano, após reatarem o relacionamento em fevereiro, depois de quatro anos separados. O casal, que se conheceu em 2008 e chegou a noivar em 2019, está agora ansioso pela chegada da primeira filha.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/09/2024/09:37:21

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...