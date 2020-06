Ação solidária do Hospital Materno-Infantil de Barcarena arrecada mais de 2 mil doações

As doações serão distribuídas entre as mamães, acompanhantes e usuárias do serviço da unidade

No dias 24 e 25 de junho, o Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB) organizou uma Festa Junina solidária na unidade, arrecadando 2.018 itens para doação.

O evento, com o tema “Arraiá Solidário”, contou com ações educativas de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19), teve o objetivo de reunir a conscientização e a humanização. Organizado pelos profissionais que integram o Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) da unidade, as doações serão distribuídas pela equipe de humanização para as mães, acompanhantes e usuários.

Diversos itens de higiene e de saúde, como máscaras, foram doadas. A ação busca trazer a solidariedade durante a pandemia da Covid-19, além de proporcionar um momento de alegria, acolhimento e bem-estar aos colaboradores e pacientes.

Para Rosana Alves, moradora de Abaetetuba, que está acompanhando a filha, pequena Ayla, de 8 meses, que recebe cuidados intermediários do hospital, ação teve um sentimento e cuidado especial. “ Eu gosto daqui. Somos bem cuidados e as profissionais são atenciosos. Esse carinho ajuda muito a gente no dia a dia, pois já estamos ansiosas, esperar o bebê ganhar peso é difícil, ficar longe de casa também, então que bom ter esse carinho. Alegra o dia”, disse a mãe.

A unidade criou, ainda, um concurso de misses para representar de forma lúdica a cultura junina e incentivar ainda mais as doações entre colaboradores. A iniciativa está atrelada com a campanha institucional “Junho Solidário”, com o tema “Diga sim para quem precisa”, organizada pela Pró-Saúde, gestora da unidade, que, anualmente, incentiva doações solidárias.

“Nosso hospital é referência para muitos municípios e recebemos usuários de vários lugares. Muitas dessas pessoas, em condições de vulnerabilidade social, não têm acesso a itens básicos de higiene ou mesmo a uma máscara. Por meio da nossa campanha queremos ser agentes atuantes dessa rede de solidariedade compartilhando doações e propagando o bem”, destacou Jaynne Araújo, presidente do Grupo de Humanização do HMIB.

**Celebração junina**

Além de incentivar a doação, a unidade promoveu um momento de acolhimento e comemoração aos colaboradores, com brincadeiras juninas, distribuição de brindes, dança da quadrilha “Caipiras solidários do HMIB”, correio de mensagens e comidas típicas. A celebração aconteceu ao ar livre no estacionamento da unidade garantindo a segurança dos colaboradores.

Para atender as normas de prevenção do Ministério da Saúde e da instituição, a quadrilha foi personalizada de maneira lúdica para ensinar medidas de segurança, como a importância de manter o distanciamento social, a correta utilização de máscara, e a prática do passo a passo da higienização das mãos com incentivo ao uso do álcool em gel no combate ao novo coronavírus.

Esmael Espíndola, auxiliar de lavanderia da unidade, foi um dos colaboradores que participou da ação. Ele relata sua alegria em poder doar e participar da celebração. “Eu aprendi com meus pais que devemos ser solidários. Quando eu contribuo eu sei que fará a diferença na vida de alguém. Não há satisfação melhor que ver as pessoas sorrindo. Aqui podemos celebrar a alegria por fazermos a diferença na vida de alguém, ensinar sobre prevenção da saúde e, ainda, se divertir com segurança”, diz.

**Humanização no cuidado ao bebê**

Além das programações, os bebês internados nas unidades de terapia intensiva também foram parte integrante da celebração. Eles ganharam roupinhas temáticas, feitas pelas próprias mães nas oficinas de atividades manuais, para celebrarem o período junino. De acordo com Rayssa Nunes, terapeuta ocupacional do Materno-Infantil, momentos como esse ajudam a estimular a confiança dos pais, e fortalecer os bebês, no período delicado de recuperação.

“Atividades lúdicas que envolvem os pais são importantes para recuperação. É um cuidado humanizado em um momento muito incerto sobre a saúde dos bebês. Essa interação fortalece a relação entre os pais, bebês e a equipe profissional, e isso reflete positivamente no cuidado ao bebê e no dia a dia de trabalho dos colaboradores”, explica.

Inaugurado no dia 21 de setembro de 2018, o Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan está localizado na cidade de Barcarena, no Pará, a 114 km distante da capital Belém. Mantida pelo Governo do Estado do Pará e gerenciada pela Pró-Saúde, é uma unidade hospitalar pública que atende média e alta complexidades e que em 2019 realizou mais de 80 mil atendimentos.

**Sobre a Pró-Saúde**

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

