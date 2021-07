Operação Verão 2021 prende 9 pessoas e faz 283 apreensões no Pará

Operação Verão 2021, no Pará. — Foto: Reprodução / Agência Pará

Balanço do quarto fim de semana de julho aponta realização de 18.362 abordagens no estado.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) divulgou o balanço do quarto e penúltimo final de semana de julho, com as ações da Operação Verão 2021, que encerra no próximo dia 2 de agosto.

O relatório da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac) aponta quedas em relação a furtos e roubos, mas a Segup não informou os números.

Segundo o balanço, entre sexta (23) e domingo (25), nove pessoas foram presas e 283 apreensões e fiscalizações foram realizadas na operação. No total, foram 18.362 abordagens, sendo 16.494 a traseuntes; 490 a veículos; 658 a motociclistas; 416 em ônibus; e 7 em embarcações fluviais.

Já os agentes do Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil registraram 39 acidentes por animais aquáticos; sete afogamentos não fatais; 131 atendimentos pré-hospitalares e a localização de 32 crianças.

Os agentes também reformaram as recomendações sanitárias para conter a Covid-19, com orientações para 4.456 pessoas nos balneários, além da distribuição de 1.312 pulseiras de identificação para crianças, segundo o balanço.

Ainda de acordo com o balanço, o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves realizou 12 exames de balística; 5 de perícia veicular e 10 de lesão corporal. Foram arbitradas 41 fianças por agentes da Polícia Civil e 95 procedimentos instaurados, além de 349 boletins registrados e 5 mandados de prisão emitidos.

O Departamento de Trânsito (Detran) registrou 700 autos de infração, 91 infrações com base no artigo 165 do Código de Trânsito.

O coronel da PM Alexandre Mascarenhas, secretário adjunto de Operações, disse que para o último final de semana do mês, “o sistema já realiza os preparativos para aguardar um volume ainda maior de pessoas já que costumeiramente é um período que concentra um deslocamento maior da população”.

