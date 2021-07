Polícia Federal fecha garimpos e prende suspeitos de crimes ambientais no sudeste do Pará

Polícia Federal fecha garimpos e prende suspeitos de crimes ambientais no Pará — Foto: Polícia Federal

Nesta quarta-feira (28), são cumpridos 26 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Redenção.

A Polícia Federal fechou 6 garimpos de ouro clandestinos e prendeu duas pessoas em flagrante nesta quarta-feira (28) durante a Operação 1200, para combater crimes ambientais, extração ilegal de minérios e trabalho escravo na zona rural do município de Ourilândia do Norte, sudeste do Pará. Estão sendo cumpridos 26 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Redenção.

A ação conta com a participação de cerca de 100 agentes, entre eles integrantes do Comando de Operações Táticas, grupo de elite da Polícia Federal, um helicóptero do Comando de Aviação Operacional da Polícia Federal, além da presença de dois procuradores do Ministério Público do Trabalho e um procurador da república.



Escavadairas foram apreendidas na operação — Foto: Polícia Federal

Na operação, foram apreendidos nove escavadeiras hidráulicas, motores de sucção, diversos utensílios de garimpo, mercúrio, uma pequena quantidade de ouro, armas, munições e documentos contendo dados sobre a contabilidade das atividades.

De acordo com a PF, desde o início do ano de 2019 a área da referida fazenda e áreas da União em seu entorno estão sendo exploradas ilegalmente por garimpeiros. A atividade representa risco à saúde dos trabalhadores pelo uso indiscriminado de mercúrio, causa desmatamento, polui leitos de rios e causa danos irreparáveis à fauna e flora do local atingido.

Diversos trabalhadores foram encontrados em condição degradante de trabalho. A operação continua ao longo do dia.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...