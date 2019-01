Operação Veredas destrói mais de 80 mil pés de maconha no nordeste paraense

(Foto: Divulgação/PC)- Ao todo, foram destruídas 34 roças da erva localizadas nas zonas rurais do nordeste paraense

As Polícias Civil e Militar concluíram, nesta quarta-feira (03), a operação Veredas, para combater áreas de cultivo de maconha, na região nordeste do Pará. Ao todo, foram destruídas 34 roças da erva localizadas nas zonas rurais dos municípios de Nova Esperança do Piriá, Cachoeira do Piriá, Concórdia do Pará, Acará e Tomé-Açu.

Iniciada no último dia 24 de setembro, a operação contou com a atuação de mais de 40 agentes, entre policiais civis e militares, peritos criminais, bombeiros militares e apoio de um helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp). No total, 86 mil pés de maconha foram destruídos.

A operação contou com uma base de atuação em Cachoeira do Piriá, onde a equipe policial permaneceu por quatro dias. Na região, no total, 18 roças de maconha foram encontradas em uma área plantada de 11.250 metros quadrados. Na área havia, segundo o delegado Hennison Jacob, titular da Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos), 39 mil plantas adultas e 2 mil mudas da erva. Em Nova Esperança do Piriá, as equipes policiais passaram dois dias. Foram encontrados seis roçados da erva em uma área plantada de 9 mil metros quadrados.

Ao todo, foram destruídos 22,5 mil pés da erva e cerca de dez quilos de sementes apreendidas, além de 25 quilos de maconha seca. No local, uma pessoa foi presa em flagrante e três espingardas usadas na segurança da área foram apreendidas.

Os policiais estiveram, no decorrer da operação, nos municípios de Concórdia do Pará, Acará e Tomé-Açu, nos quais a equipe permaneceu por três dias. Ao todo, dez roçados com maconha foram localizados em uma área plantada de 9 mil metros quadrados na região.

Conforme o delegado, havia 25,6 mil plantas adultas e 500 mudas da erva foram apreendidas. No total, foram apreendidos dez quilos de maconha seca e 1,5 quilo de sementes da erva. Foram encontrados ainda, nessa região, cerca de 20 quilos de adubo químico usado na plantação. Durante a incursões nas roças de maconha, mais uma arma de fogo – de fabricação artesanal – foi apreendida.

