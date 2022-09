Oportunidade de bom negocio em Novo Progresso-PA

VENDO UMA JOIA

“Oportunidade de bom negócio”

Área rural com 1.382,78 Ha (571.4 alqueires) a 30 km da cidade de Novo Progresso, sudoeste do Pará, BR 163(Cuiabá/Santarém), distante 10 km da rodovia e servida por estrada municipal de excelente topografia e trafegabilidade. Frigorifico de bovinos a 1 km da entrada da estrada vicinal de acesso.

Terra em área branca (não faz parte de reserva, parque, floresta, assentamento ou qualquer outra), fértil, plana, rica em água, própria para criar ou plantar (mecanizável), rede de energia elétrica (Equatorial) e motor, internet, alguns animais, trator com implementos bem como diversas máquinas e/ou instrumentos de uso no campo.

Documentação em meu nome há 21 anos, completamente livre de multa, embargo ou outra qualquer.

Interessado favor entrar em contato com o proprietário pelo telefone privado de nº (65) 9 9292-2500.

Abaixo algumas fotos da fazenda.

Por:Jornal Folha do Progresso em 06/09/2022/16:45:41

