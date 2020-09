Os 20 maiores devedores do Pará inscritos na Dívida Ativa da União; veja a lista

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a pedido do Blog do Jeso, listou quais são os 20 maiores devedores da União inscritos na dívida ativa, considerando todos os tipos de dívida.

No total, os 20 maiores devedores da União no Pará devem R$ 3 bilhões, incluindo todos os tipos de dívida (previdenciária, trabalhista, tributária, criminal, eleitoral e/ou outros débitos não tributários).

Depois, estão a Cooperativa Agrícola e Agroindustrial do Estado do Pará e a Viação Perpétuo Socorro Ltda., com dívidas de R$ 136,8 milhões e R$ 115,6 milhões, respectivamente, ambas em situação irregular.

