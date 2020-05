Decreto estadual vai colocar forças armadas nas ruas e fechar supermercados

Mensagens nas redes sociais circulam com informações erradas a respeito do lockdown (Foto:Reprodução)

Se antecipando ao decreto estadual de fechamento total de atividades não essenciais — chamado de lockdown —, muitas mensagens passar a espalhar informações falsas pelas redes sociais digitais. Se falava em fechamento de supermercados e até uso das forças armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) nas ruas para fazer valer o decreto. Há falhas de lógica nessas mensagens, que já geraram, outra vez, corrida a supermercados.

O Governo do Estado já desmentiu isso. Primeiramente, o decreto estadual de lockdown ainda estava em elaboração quando essa potoca começou a circular. Mas fechar supermercados é um contrassenso, pois se trata de uma atividade essencial à vida, afinal, é fornecimento de alimentos e produtos de higiene e limpeza. E as forças armadas são vinculadas à União, não ao governo estadual. No máximo, o Estado poderia colocar a PM, o Detran e até mesmo os bombeiros nas ruas para fiscalizações sanitárias e barreiras. O ideal, por enquanto, é esperar a publicação do decreto para saber quais as regras.

Por:Victor Furtado

