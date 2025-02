Foto: Reprodução/Unsplash | A música é uma parte fundamental das nossas vidas e, graças à tecnologia, agora é mais fácil do que nunca acessar nossas músicas e artistas favoritos a qualquer hora e em qualquer lugar. Neste artigo, apresentaremos os melhores aplicativos para ouvir música online.

Você terá a possibilidade de tocar sua música favorita a qualquer hora e em qualquer lugar através de qualquer um dos muitos aplicativos disponíveis, além disso alguns aplicativos permitem ouvir sem estar conectado na internet. Se você tem um iPhone, pegue seu fone Apple, de preferência com cancelamento de ruído, e escolha o aplicativo que atende às suas necessidades.

Youtube Music

Um dos aplicativos mais populares para ouvir música online é o Youtube Music. Esta plataforma oferece acesso a uma vasta biblioteca de músicas e videoclipes. Ele oferece recomendações personalizadas com base em seus gostos musicais, playlists criadas por especialistas em música, integração com o YouTube, permitindo que você assista vídeos musicais e muito mais. Tenha em mente, no entanto, que a versão gratuita pode incluir alguma publicidade.

Spotify

O Spotify é um dos aplicativos mais populares para ouvir música em streaming. Ele oferece uma grande seleção de músicas e álbuns, além de recursos personalizados de recomendação de músicas, podcasts e alguns audiolivros. Tem a opção de criar e compartilhar playlists, integração com dispositivos móveis e smart home. Você também pode ouvir música offline se tiver uma assinatura Premium.

Amazon Prime Music

Se você for membro do Amazon Prime, terá acesso ao Amazon Prime Music gratuitamente. Este aplicativo permite que você ouça uma grande variedade de músicas e podcasts sem anúncios. Além disso, você pode baixar músicas para ouvir offline. O Amazon Prime Music! É um serviço de streaming de música oferecido pela Amazon, exclusivamente para membros do Amazon Prime.

Você terá acesso a milhões de músicas, incluindo faixas, álbuns e playlists, recomendações personalizadas com base em seus gostos musicais, opção de criar e compartilhar playlists reprodução offline. Além disso, tem integração com o Alexa, permitindo controle de voz. Dentro do aplicativo você tem opção de comprar músicas e álbuns com desconto.

Tidal

O Tidal se destaca por oferecer qualidade sonora de alta fidelidade. Se você é apaixonado por música, este aplicativo pode ser uma excelente escolha, pois ele disponibiliza milhões de músicas, playlists criadas pelos editores do aplicativo e por outros usuários, estações de rádio e videoclipes, além de conteúdo exclusivo de artistas.

Vevo

Se a experiência musical não é suficiente para você, o Vevo é definitivamente o aplicativo para você, pois é um dos principais fornecedores de videoclipes de alta qualidade, para que você possa assistir aos seus videoclipes favoritos e explorar novos lançamentos. Esta é uma excelente opção para quem gosta de uma experiência visual aliada à música.

Deezer

O Deezer é outra plataforma popular que permite ouvir música online e criar playlists personalizadas, mas certamente se destaca pela grande variedade de podcasts que você pode encontrar em seu conteúdo. Além disso, o algoritmo do Deezer é treinado para aprender o que você gosta e fazer recomendações de artistas semelhantes, permitindo que você encontre novas opções todos os dias. Você pode aproveitar a plataforma gratuitamente com anúncios ou assinar para removê-los.

Apple Music

Embora este aplicativo tenha sido projetado principalmente para dispositivos Apple, você também pode instalar o Apple Music no seu tablet Android baixando-o na Play Store. Ele oferece uma grande biblioteca de músicas, playlists criadas por outros usuários e rádios ao vivo.

Além disso, se você tiver um iPhone ou qualquer outro dispositivo da marca, você também pode sincronizar sua biblioteca do iTunes com o Apple Music. Portanto, separe seu fone Apple sem fio e desfrute de suas músicas favoritas.

TuneIn Radio

Um ótimo aplicativo para curtir estações de rádio ao vivo do mundo todo. Com o TuneIn Radio você pode explorar estações de rádio locais e internacionais sobre tópicos gerais, esportes, música, podcasts e qualquer outro tópico, independentemente do país de transmissão. Oferece acesso a mais de 100.000 estações de rádio de todo o mundo, incluindo estações de rádio AM e FM, podcasts e conteúdo on-demand.

Com o TuneIn Radio você terá acesso a uma vasta biblioteca de estações de rádio de todo o mundo em tempo real, com qualidade de áudio alta. Poderá pesquisar estações de rádio por nome, gênero ou localização, criar uma lista de favoritos para ouvir suas estações de rádio preferidas.

Além disso, o TuneIn Radio também oferece uma versão premium, chamada TuneIn Premium, que oferece recursos adicionais, como: acesso a conteúdo exclusivo, incluindo esportes e notícias, opção de ouvir estações de rádio sem anúncios e suporte a reprodução offline’

Audiomack

Especializada em estilos urbanos, emergentes e independentes, como hip-hop, rap, R & B, afro pop e reggae, a Audiomack permite que você transmita músicas e as baixe para seu tablet para poder apreciá-las offline. Além disso, com seu fone Apple, você pode descobrir novas músicas e artistas graças à seção Tendências.

Radio Garden

O Radio Garden é um aplicativo exclusivo que permite que você explore estações de rádio do mundo todo por meio de um mapa interativo: basta abrir o aplicativo, navegar pelo mapa e tocar em um dos vários pontos verdes que você verá para acessar imediatamente a estação de transmissão de rádio.

Vocé terá acesso a mais de 30.000 estações de rádio de todo em tempo real, com qualidade de áudio alta. Poderá navegar pelo mapa para encontrar estações de rádio em diferentes regiões. Pesquisar estações de rádio por nome, gênero ou localização. Criar uma lista de favoritos para ouvir suas estações de rádio preferidas

O Radio Garden é uma plataforma única que permite aos usuários explorar a diversidade da rádio mundial, desde estações de rádio comerciais até estações de rádio comunitárias e educacionais.

Pandora

O Pandora é conhecido por seu algoritmo de recomendação musical, que consegue aprender com seus gostos para fazer recomendações personalizadas, permitindo que você descubra novos artistas e músicas nos gêneros que você gosta. O aplicativo permite que você crie playlists personalizadas com base em seus gostos e acesse playlists recomendadas por humor ou atividade. Você também pode ouvir música offline se for assinante do Pandora Premium.

A Pandora é conhecida por sua capacidade de criar estações de rádio personalizadas que se adaptam aos gostos musicais dos usuários. Além disso, a Pandora também oferece recursos adicionais, como:

Opção de criar estações de rádio com base em humor ou atividade; integração com o Alexa e outros assistentes virtuais; opção de compra de músicas e álbuns diretamente da plataforma

Lark Player

Lark Player é um reprodutor de música que permite que você organize e reproduza sua própria coleção de músicas, de graça e com uma interface simples e elegante que inclui letras de música e capas dos álbuns. Ele também oferece a opção de pesquisar e reproduzir músicas online gratuitamente. O Lark Player é um aplicativo popular entre os usuários de Android e iOS, e é considerado uma boa opção para quem procura um player de música simples e eficaz.

