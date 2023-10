“Ouro Azul”: o recurso para o desenvolvimento tecnológico do presente e do futuro

(Foto:Reprodução) – O cobalto estabeleceu-se como um recurso vital na era moderna, com impacto direto na viabilidade de tecnologias cruciais para a sustentabilidade e a eletrificação.

Você gostaria que a bateria do seu telefone ou do computador no qual você está lendo este artigo agora, até mesmo aquele carro elétrico que você está pensando em comprar, tivesse uma duração extra longa?

Com o avanço da tecnologia, fica evidente a procura por produtos com maior autonomia. Foi aqui que o “ouro azul” começou a ganhar força.

Muitas empresas que competem no setor de tecnologia estão de olho nas reservas desse material essencial.

Trata-se do cobalto, que desperta cada vez mais interesse devido a um conjunto de características que, quando combinadas com outros minerais utilizados na fabricação de dispositivos eletrônicos, como o lítio e o níquel, o tornam o “companheiro perfeito”.

No mundo contemporâneo, a procura por minerais estratégicos é cada vez mais evidente e, entre eles, o cobalto tem emergido como uma peça-chave em diversas indústrias, desde a eletrônica às energias renováveis.

Cobalto e sua versatilidade infalível

Este é um metal “multifacetas” e crucial para diversas indústrias.

Se dermos uma olhada no site quimica.es veremos que entre uma longa lista de aplicações e utilizações estão:

Baterias de íon de lítio, sendo um componente essencial em baterias recarregáveis.

Eletrônica e tecnologia, utilizando-o em componentes eletrônicos como transistores e semicondutores.

Aeroespacial e turbinas, onde é utilizado em superligas que resistem a altas temperaturas e são essenciais na fabricação de componentes para turbinas de aeronaves e geradores de energia eólica.

Imãs permanentes, utilizando-o na criação de ímãs permanentes de alta resistência, cruciais em motores e geradores elétricos.

Radioterapia, onde isótopos de cobalto são usados em tratamentos de radioterapia contra o câncer.

Isto mostra sinais claros de que o famoso “ouro azul” se tornou um pilar fundamental para o progresso tecnológico atual.

Rei dos metais críticos

“Nem tudo que brilha é ouro”. Sim, um ditado bem conhecido e usado em demasia, mas que se encaixa perfeitamente no caso do cobalto.

Instituições como a Academia Nacional de Ciências Exatas, Físicas e Naturais (A.N.C.E.F.N) da Argentina publicaram pesquisas que revelam que embora o cobalto tenha se tornado um metal transcendental para nossa sociedade nos dias de hoje, o caminho desde sua obtenção até chegar ao produto final é um assunto complexo.

Esta publicação indica alguns aspectos fundamentais a ter em conta relativamente a este elemento estratégico:

Sua disponibilidade é baixa em comparação com outros metais.

A sua extração envolve a manipulação e processamento de grandes quantidades de mineral, sendo geralmente apenas um subproduto da produção de outros metais, como o cobre e o níquel.

O fornecimento de cobalto está em risco contínuo porque a maior parte da sua produção provém de apenas alguns países.

Dados do Cobalt Institute afirmam que 70% do cobalto é produzido na República Democrática do Congo, por empresas multinacionais.

Minerador com cobalto recentemente extraído

A situação social e econômica que a mineração de cobalto causou neste país não é segredo.

É por isso que o Cobalt Institute também apela a “uma contribuição significativa para o desenvolvimento social e econômico dos países onde os recursos estão localizados”. Práticas de mineração responsáveis são uma prioridade para a indústria do cobalto.

A grande promessa de uma transição para a “energia verde”

O mundo precisa caminhar para a produção de fontes de energia ecologicamente corretas, e nisso o cobalto pode ser um grande aliado.

O “ouro azul” desempenha um papel importante na redução das emissões produzidas por grandes fontes de poluição ambiental global.

Nesse sentido, o Cobalt Institute cita a lista de quais são e como o cobalto está contribuindo para esta tão esperada transição para a “energia verde”:

Geração de energia e calor, que causam 25% das emissões globais. Aqui o cobalto desempenha um papel fundamental na obtenção de energia renovável e nas baterias que nos permitem armazenar energia verde.

O cobalto é utilizado em vários processos que ajudam a reduzir as emissões industriais, incluindo a dessulfurização e a reciclagem de plásticos.

É crucial na eletrificação dos transportes, bem como na eletrônica necessária para a mobilidade inteligente.

Baterias recarregáveis contendo cobalto estão liderando o caminho como sistemas de armazenamento de energia renovável.

O cobalto não é apenas um metal, mas um pilar fundamental na nossa era tecnológica e de sustentabilidade. Sua versatilidade e propriedades únicas fazem dele um recurso insubstituível em uma ampla gama de indústrias.

O aumento da demanda coloca desafios significativos em termos de oferta e extração responsável.

É urgente que continuemos a explorar métodos mais sustentáveis e éticos para garantir um futuro onde o “ouro azul” continue a brilhar como um motor de progresso, sem comprometer o nosso ambiente natural e todos os seres que o habitam.

Fonte:tempo.com /e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/10/2023/18:11:47

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...