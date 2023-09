Paciente que teve a mão dilacerada por serra,homenageia médico que o operou em Castelo de Sonhos

Cirurgião ortopédico William Cardoso recebeu uma placa esculpida em madeira como símbolo de gratidão do trabalhador assistido. (Foto>Divulgação)

Três meses após ter alta, José Ehrenbrienk, 56 anos, morador da comunidade de Alvorada da Amazônia, município de Novo Progresso, voltou ao Hospital de Castelo de Sonhos João Trevisan Sobrinho (HGPCS), no município de Altamira, para agradecer.

No dia 5 de junho, José sofreu um grave acidente nas mãos enquanto trabalhava com uma serra. “Lembro que o paciente chegou aqui com uma fratura exposta e com os nervos bem comprometidos. Era um caso delicado e que logo foi para o centro cirúrgico”, recorda William Cardoso, médico cirurgião ortopédico responsável pelo caso.

Morador de Alvorada, distante 120 km de Castelo de Sonhos, José Ehrenbrienk continuou a frequentar a unidade de saúde para avaliar o procedimento, fazer medicação e receber apoio com o curativo. O resultado foi motivador.

José conseguiu recuperar os movimentos dos quatro dedos atingidos e hoje segue com uma vida normal, inclusive de volta ao trabalho. Para comemorar o feito, produziu uma placa, feita de madeira, com as imagens de uma mão e uma serra e os dizeres: “Obrigado, Dr. William pelo excelente trabalho em restaurar minha mão”. O presente foi entregue pessoalmente ao médico.

“Precisamos lembrar de sempre agradecer a todos. O serviço do doutor foi muito bem feito, tá de parabéns”, comemora Ehrenbrienk.

Serviço:

Em funcionamento desde julho de 2020, o Hospital de Castelo de Sonhos João Trevisan Sobrinho (HPCS) vem trazendo melhorias na área da saúde aos moradores do distrito e de localidades próximas, como Cachoeira da Serra e Vila Isol, que antes precisavam se deslocar por até 1.100 quilômetros para chegar à sede municipal de Altamira em busca de atendimento médico.

A unidade possui perfil de baixa complexidade e é restrita a internações de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) referenciados pela Atenção Básica dos municípios. O hospital também facilita o acesso aos serviços médicos para a população que vive à margem das rodovias BR-230 (Transamazônica) e BR-163 (Santarém-Cuiabá).

O Hospital de Castelo de Sonhos, que integra a rede de saúde do Governo do Estado, é administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Oferece atendimento de emergência e ambulatorial, de forma referenciada, a pacientes encaminhados por meio da Regulação Estadual, Samu, Corpo de Bombeiros Militar e Polícias Militar e Rodoviária.

Fonte: Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2023/07:34:07

