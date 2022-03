Padrasto é preso suspeito de abusar sexualmente de criança de apenas 6 meses em Pontes e Lacerda – MT

(Foto:Reprodução) – O crime foi descoberto após a criança ter problemas de saúde e ser encaminhada ao hospital Vale do Guaporé em Pontes e Lacerda.

Um homem de 31 anos foi preso nesta terça-feira (8), suspeito de abusar sexualmente da enteada de apenas 6 meses de vida. O crime foi descoberto após a criança ter problemas de saúde e ser encaminhada ao hospital Vale do Guaporé em Pontes e Lacerda.

Os médicos do hospital desconfiaram da situação e acabaram descobrindo que o bebê na verdade havia sofrido um abuso sexual devido as lacerações nos órgãos sexuais.(As informações são de Joner Campos I Cáceres Notícias)

O crime aconteceu no bairro Residencial Tuiuiú em Pontes e Lacerda.

Em seguida os médicos acionaram o Conselho Tutelar e em seguida a Policia Militar que começaram a colher as informações, as primeiras pessoas a serem ouvidas foi a mãe do bebê que negou as informações e disse aos policiais que não sabia o paradeiro do suspeito.

Após intensa investigação e com o auxilio da Policia Judiciai Civil o suspeito foi encontrado, sendo que na aproximação dos policiais ele tentou fugir da residência, porém os policiais haviam efetuado o cerco ao local e ele acabou sendo preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem havia saído a poucos mais de dois meses da prisão, e começou a ter relacionado com a mãe da criança de apenas 6 meses.

Em entrevista à imprensa local 1ª Tenente Fidelis da Policia Militar que estava a frente da força tarefa que prendeu o suspeito, contou que a mãe tentou não passar as informações do paradeiro do seu tido namorado, porém na delegacia acabou resolvendo contar as informações.

A genitora contou que assim que ele saiu da cadeia onde estava preso começou a relacionar com o suspeito, e que acabou amasiando com ele, quando o suspeito veio a morar na residência em companhia dela e as duas crianças que possui.

Aos policiais uma tia da vítima disse que sempre o suspeito queria ficar com a criança no colo e que isso chamava a atenção dos familiares.

Durante a prisão o suspeito não confirmou e nem desmentiu os fatos, dizendo ele somente que residia sozinho com a sua convivente e as duas crianças de 6 meses e 7 anos.

A segunda criança de 7 anos foi entregue ao Conselho Tutelar.

De acordo com as informações hospitalares, a criança está no balão de oxigênio e pode ser transferida para o Hospital Regional Dr. Antônio Fontes em Cáceres nas primeiras horas desta quarta-feira (9).

O suspeito foi encaminhado ao Centro Integrado de Segurança e Cidadania (CISC) e está a disposição da Polícia Judiciária Civil.

