Homem não aceita término e corta o cabelo da ex-namorada no meio da rua

Imagens do momento mostram várias pessoas assistindo a cena, mas sem ajudar a jovem – (Foto:Reprodução / Youtube)

Na quinta-feira (2), uma mulher, que preferiu não se identificar, foi agredida pelo ex-namorado e teve seu cabelo cortado no meio da rua, pois o homem não aceitava o fim do relacionamento. O caso aconteceu no bairro Bela Vista, em Vitória, e imagens do momento mostram várias pessoas assistindo a cena, mas sem ajudar a jovem.

Segundo a vítima, ela registrou um boletim de ocorrência após ter seu cabelos cortados e conseguiu uma medida protetiva contra o ex, que determina que o rapaz mantenha distância de, no mínimo, 300 metros da moça. Ele não pode fazer contato com ela por nenhum meio de comunicação e deve comparecer ao grupo de orientação para homens envolvidos em situação de violência doméstica.

Com informações do G1 nacional.

