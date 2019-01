Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada de 11 anos em Parauapebas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do G1 Pará no (91) 98814-3326.

A Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira (13) a prisão de um homem suspeito de estuprar a enteada de 11 anos em Parauapebas, no sudeste do Pará. Segundo a Polícia, a criança fez exames e perícias que comprovaram os abusos.

You May Also Like