Padrasto é suspeito de matar enteado com tiro na cabeça em casa em MT

De acordo com a Polícia Civil, Wendel Garcia Souza, de 19 anos, foi encontrado sem vida no local. A Polícia Militar diz que o principal suspeito é o padrasto do jovem, que não foi localizado e fugiu.

O assassinato ocorreu no bairro Vila Guaporé em Pontes e Lacerda.

Segundo a polícia, Wendel estava com a irmã comendo espetinho perto de casa. O rapaz foi até a residência para usar o banheiro e não voltou. A irmã estranhou a demora de Wendel. Ela foi até a casa e o encontrou morto.

O corpo da vítima estava na sala da casa com um disparo na cabeça.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou a morte. A Polícia Civil investiga o crime.

Até esta terça-feira (23) o padrasto não havia sido localizado.

