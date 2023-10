Padrasto esfaqueia enteado no Juá, em Santarém

(Foto: Reprodução) – Na tarde desta quinta-feira (26), um padrasto esfaqueou o próprio enteado na rua Juazeiro, localizada na ocupação Bela Vista do Juá, em Santarém.

Segundo informações iniciais, Andrey de Jesus Abreu, vulgo ‘Mutante’, chegou em sua residência querendo pegar alguns pertences para trocar na ‘boca de fumo’, mas foi impedido pelo padrasto identificado como Rodolfo Elias, 60 anos.

Na ocasião, houve uma discussão entre eles que acabou na tentativa de homicídio. Aos militares, o padrasto alegou que apenas tentou se defender, pois também foi ameaçado.

‘Mutante’ foi levado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a UPA 24h. Já o padrasto foi levado para a UIP (Unidade Integrada de Polícia) no bairro Santarenzinho e posteriormente para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Fonte: Diene Moura e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2023/14:57:03

