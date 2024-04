Padre Alexandre Paciolli é preso acusado de estupro de vulnerável

Padre Alexandre Paciolli (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O suspeito foi denunciado pelo MPRJ por crimes cometidos contra uma mulher, em agosto de 2022 e janeiro de 2023.

O padre Alexandre Paciolli Moreira de Oliveira, conhecido apenas como padre Alexandre Paciolli, foi preso na tarde de quarta-feira (3) em Fortaleza, Ceará, acusado de importunação sexual e estupro de vulnerável. A prisão foi decretada pela 1ª Vara Criminal de Nova Friburgo, a pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

De acordo com a denúncia do MPRJ, os crimes foram cometidos contra a mesma mulher, em agosto de 2022 e janeiro de 2023, na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. A vítima, que era fiel do padre, foi abusada sexualmente por ele sob o pretexto de que ele estava sentindo fortes dores.

O padre Alexandre Paciolli já foi reitor da Igreja da PUC-RJ, responsável pela Igreja de São José, no bairro da Lagoa, no Rio de Janeiro, e apresentador da TV Canção Nova. Ele já apresentou um programa dedicado às mulheres, chamado “Mulheres de Fé”.

A Arquidiocese do Rio de Janeiro já recebeu diversas notícias de abusos sexuais cometidos pelo padre, e há outras investigações policiais em andamento em outras comarcas do Estado. A prisão do padre Alexandre Paciolli foi resultado de uma ação conjunta entre a Promotoria de Investigação Penal de Nova Friburgo, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Nova Friburgo e a Delegacia de Narcóticos – Denarc, da Polícia Civil do Estado do Ceará.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/04/2024/13:13:30

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...