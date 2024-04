Moradores de Castelo de Sonhos denunciam que Cemitério está tomado de mato

Cemitério de Castelo de Sonhos está tomado pelo mato (Fotos:Via whatsApp)

Túmulos “desaparecem” em meio ao mato alto no Cemitério de Castelo de Sonhos

“Fiquei impregnado de carrapicho”, reclama morador, de 57 anos, que foi visitar o túmulo do Pai.

O mato já toma conta do local.

No Cemitério Municipal do Distrito de Castelo de Sonhos (município de Altamira), o capim cresceu entre os túmulos, tomando conta do lugar. Sem manutenção, as plantas ornamentais plantadas pelos familiares dos mortos também viraram mato. O aspecto de abandono chamou a atenção das pessoas que foram ao Cemitério nos últimos dias e mandaram as imagens para o Jornal Folha do Progresso, cobrando providências das autoridades.

Moradores relataram que o Cemitério é administrado pela Subprefeitura do Distrito e está totalmente tomado de mato. Segundo eles, a vegetação estaria atraindo escorpiões e baratas para o local.

A Sub Prefeitura de Castelo de Sonhos não respondeu aos questionamentos do Jornal Folha do Progresso até o fechamento dessa matéria.

De acordo com o morador (pediu para não ser identificado), a situação está complicada. “Estive ontem (03) de manhã para visitar o túmulo do meu pai e parecia abandonado. Um mato muito alto e nem choveu tanto assim. Deve fazer tempo que eles não cortam. Não pode deixar desse jeito”, declarou.

Veja Imagens do local

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/04/2024/07:16:46

