Delegado impede assalto e atira em bandido no bairro de Nazaré, em Belém

(Ivan Duarte/Redação Integrada)- O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (2), em frente a um colégio particular.

Um suspeito de tentativa de assalto foi baleado durante uma intervenção policial na manhã desta terça-feira (2), no bairro de Nazaré, em Belém. Conforme as informações iniciais da Polícia Civil do Pará, tudo ocorreu na Avenida Brás de Aguiar, entre Avenida Generalíssimo Deodoro e travessa Quintino Bocaiúva, em frente a um colégio particular. Um delegado da Polícia Civil à paisana se deparou com dois suspeitos em uma moto tentando assaltar um homem e reagiu. Na troca de tiros, o garupa da moto foi atingido e deu entrada no pronto-socorro do Guamá, onde foi preso.

A troca de tiros ocorreu por volta das 7h30. Segundo informações da PC, o delegado percebeu que os dois suspeitos na moto haviam abordado um homem para o assaltar. A vítima foi identificada, posteriormente, como um PM da reserva e não há informações se ele estava armado. O delegado correu para intervir no crime e, durante a troca de tiros, atingiu o braço do garupa da moto, que estava com um revólver calibre 38. O armamento caiu no chão e os dois assaltantes fugiram. O delegado e o PM da reserva informaram o caso a equipes de militares, que iniciaram as buscas. O delegado repassou aos agentes que o garupa vestia uma camisa vermelha e bermuda jeans, além de descrever outras características dos suspeitos. Os policiais realizaram rondas e encontraram o garupa baleado no PSM do Guamá, após ele dar entrada devido ao ferimento no braço. O suspeito que conduzia a moto não estava no local. Após dar ordem de prisão ao garupa, os PMs retomaram as diligências para localizar o outro envolvido na tentativa de assalto.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que, durante uma tentativa de roubo contra um Policial Militar, um dos suspeitos foi baleado e preso em flagrante por um delegado que passava no local. Equipes da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) trabalham para localizar o segundo envolvido no caso.

