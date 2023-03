Pai denuncia que filha foi vitima de pedofilia em igreja de Novo Progresso

Mais um escândalo de pedofilia envolvendo a Igreja choca Novo Progresso – (Imagem Ilustrativa de pedofilia)

Ele tem 41 anos, é casado e pai de uma filha, trabalhador rural, morador de Novo Progresso, hoje enfrenta o desafio de viver uma verdadeira cruzada para combater o abuso sexual a crianças, a exemplo o sofrido pela sua filha aos 14 anos.

Indignado com a igreja, que teria a função de dar os ensinamentos para as famílias, o pai vive o dilema da proteção dos religiosos para não escancarar a própria igreja.

“Eu tive várias escolhas par colocar minha filha em cursos profissionalizantes, escolhi ha igreja, olha no que deu, a pedofilia estava dentro dela”, relatou com indignação o pai da menor.

Conforme relatos do pai, para o Jornal Folha do Progresso, este não é o primeiro caso de abuso na igreja, o pastor da igreja sabia da atitude do professor, falso profeta. “A indignação, quando você pensa que sua família está protegida do demônio, dentro da igreja vem estes abusos”, o pior os dirigentes acobertam, relatou.

A vida do pai de 41 anos, mudou desde que veio a tona os abusos que sofreu sua filha aos 14 anos, dentro de uma igreja em Novo Progresso. “A Igreja deveria ter vergonha”, disse o pai para a reportagem do Jornal Folha do Progresso.

O pai luta para colocar este pedófilo na cadeia, já buscou outros casos, inclusive assédios pelas redes sociais. Neste caso ele marcou encontro com uma menor L.V.de 12 anos, às 22hr através do Instagram, o encontro seria no lago municipal, a menor foi impedida pelos pais, e não foi até o pedófilo. (Veja abaixo)

Os relatos do pai, traz a tona o perigo que vive a sociedade nas mãos destes marginais que se escondem dentro de igrejas, para fazerem o mau.

O Jornal Folha do Progresso teve aceso a mensagem onde pedófilo pede para a criança de 12 anos vir de saia (veja abaixo)

Ainda conforme o pai, desta vítima do pedófilo, parte da culpa é dos dirigentes da igreja que, muitas vezes, sabem dos casos – sendo encobertos – para não prejudicar a igreja. Neste caso a igreja está bem no centro da cidade, a denúncia mostra que o pedófilo já abusou de outras adolescentes, a suspeita até de uma menina de 10 anos, a mãe ficou com medo, mas agora vai denunciar, disse. Neste caso o pai da vítima, de 14 anos, levou o caso para o concelho tutelar e delegacia de polícia civil, vive na incerteza da justiça, nenhuma providência foi tomada, e o suposto podofilo, desapareceu da cidade, informou.

Pedófilo

O pedófilo L.M. acusado pelo pai da vítima, é professor de informática, de música (instrumento musical) e religioso, é o acusado de pedofilia. A informação que tivemos no final da tarde desta terça-feira, 28 de março de 2023, que ele foi afastado da igreja e saiu da cidade, informação que o acusado L>M> está na cidade de Oriximiná, em uma igreja, com as mesmas funções.

Outro Lado

A reportagem do Jornal Folha do Progresso procurou o pastor da Igreja Batista, que repassou a seguinte informação. A denúncia não procede, o caso, foi investigado pela polícia civil, o delegado disse que houve conveniência, ou que a garota consentiu o relacionamento, ai não houve pedofilia, os dois estavam namorando, mesmo assim a igreja após saber do ocorrido o afastou ele das funções.

OBs: O Jornal teve acesso a registro de Boletins e outros documentos que estão sob sigilo.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 29/03/2023/07:33:33

