Pai e filho são assassinados a tiros dentro de casa em Tomé-Açu (PA)

Durante o levantamento das primeiras informações sobre o ocorrido, moradores informaram à polícia que o adolescente de 17 anos já tinha envolvimento com crimes. Dentre eles, roubos, furtos e arrombamentos de residências. (Foto:Reprodução/ Tomé-Açu em Foco)

Uma das vítimas, um adolescente de 17 anos, já tinha envolvimento com crimes, o que pode ter motivado o duplo homicídio

Um duplo homicídio foi registrado na madrugada desta segunda-feira (29), no bairro de Fátima, em Tomé-Açu, no nordeste paraense. Pai e filho, um adolescente de 17 anos, foram executados a tiros dentro da casa onde moravam. Vizinhos das vítimas relataram à polícia que os assassinos chegaram à residência por volta de 5h.

O adolescente estaria dormindo e foi levado para fora da casa. Possivelmente, na tentativa de defender o filho, o pai do rapaz também acabou sendo alvo dos atiradores. (Com informações do portal Tomé-Açu em Foco).

O adolescente morreu na hora. O pai dele, identificado apenas como Pedro, chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tomé-Açu, mas não conseguiu resistir ao baleamento. O corpo do adolescente foi periciado e removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Os assassinos fugiram logo após o crime e ainda não foram localizados. Moradores da área não souberam informar com precisão quantos suspeitos teriam participado do duplo homicídio. Durante o levantamento das primeiras informações sobre o ocorrido, vizinhos informaram à polícia que o adolescente já tinha envolvimento com o crime e teria participado de uma série de roubos, furtos e arrombamentos de residências no município. Essa informação não foi confirmada oficialmente pelas autoridades policiais, mas poderá ser levada em consideração ao longo do inquérito aberto pela Polícia Civil para investigar o caso.

Por meio de nota, a PC informou que o caso está sendo investigado pela delegacia do município de Tomé-Açu, que requisitou perícia no local do crime e vem fazendo diligências localizar os envolvidos no crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque Denúncia (181). O sigilo é garantido”.

Jornal Folha do Progresso em 30/08/2022/

