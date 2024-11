Céu de Belém ganha espetáculo de luzes com teste para show de Alok

O show de Alok acontece no próximo sábado, 23 de novembro, no Estádio Mangueirão. | Foto: Reprodução

As luzes chamaram atenção dos moradores. O espetáculo foi visível a quilômetros de distância.

Quem estava na região metropolitana de Belém na noite de ontem (18), foi surpreendido por um espetáculo luminoso que dominou o céu. As luzes, visíveis a quilômetros de distância, despertaram curiosidade e admiração, com moradores registrando o momento em vídeos e compartilhando nas redes sociais.

O fenômeno não foi nada mais que o teste de iluminação para o aguardado show do DJ Alok, que acontece no próximo sábado, 23 de novembro, no Estádio Mangueirão. A apresentação faz parte da turnê Aurea e será gratuita e aberta ao público, prometendo ser um dos maiores eventos musicais do ano na capital paraense.

O show de Alok marcará também o início da contagem regressiva para a COP 30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será sediada em Belém de 10 a 21 de novembro de 2025.

Além de Alok, a noite contará com apresentações de artistas paraenses, reforçando a valorização da cultura local no grande evento.

Moradores de Belém e região já vivem a expectativa para o espetáculo, que deve unir tecnologia, música e arte em uma celebração única.

Quem é Alok?

Alok, renomado DJ e produtor musical brasileiro, é amplamente reconhecido por seu sucesso internacional “Hear Me Now”, lançado em 2016. Atualmente, ele ocupa a 4ª posição no ranking dos melhores DJs do mundo, segundo a revista britânica DJ Mag.

Veja o vídeo:

